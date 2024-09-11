Gökçebey\'de Mevlid-i Nebi Etkinliği

Yerel

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Mevlid-i Nebi programı düzenlenecek.

Gökçebey Kaymakamlığı ve Gökçebey İlçe Müftülüğü tarafından 2024 yılı Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle özel bir program düzenlenecek. Etkinlikte, ezgi ve tasavvuf sanatçısı Sedat Uçan sahne alacak. Gökçebey'de gerçekleştirilecek olan programa katılımın yoğun olması bekleniyor.

Program, 14 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 21: 30 ile 23: 30 arasında Hükümet Konağı karşısındaki Yeni Meydan'da yapılacak. İlçe Müftüsü Mahmut Çelebi ve Kaymakam Musa Türkmen'in de katılım göstereceği etkinlikte tüm halk davetli olacak. - ZONGULDAK