Zonguldak'ta Otobüs Kazası: 3 Yaralı

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ZONGULDAK - Ankara- Zonguldak karayolu Gökgöl Tüneli mevkisinde bir yolcu otobüsünün tünele çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Zonguldak'a seyreden E.G. (36) idaresindeki 34 GV 658 plakalı yolcu otobüsü, Gökgöl Tüneli çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün arka kısmında bulunan üç cam patladı.

Kazanın ardından otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Olay yerine ihbar üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 yolcuya ilk müdahale otobüs içerisinde yapıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yolculardan birinin ayağının kırıldığı, diğer iki yolcunun ise cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandığı ve tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Otobüste bulunan diğer yolcular, kazanın ardından büyük bir korku yaşadıklarını belirtti. Bir yolcu, "Ankara'dan Zonguldak'a kadar sorunsuz geldik. Ancak sürücü, tünele girerken hızını azaltmadı. Sanırım yolu tam olarak bilmediği için kontrolü kaybetti ve çarpma yaşandı. Ne olduğunu anlayamadan bir anda sarsıldık" ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Ankara- Zonguldak kara yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yolcular ise başka bir otobüse nakledilerek seyahatlerine devam etti.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.