Zonguldak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen olayda okul çıkışı sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük çocuk yaralanınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kozlu ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda Kozlu Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Yiğit Onur isimli çocuğa, okul çıkışında evine döndüğü sırada sahipsiz sokak köpekleri saldırdı. Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi Amele Birliği Sitesi'nde ki evine gittiği sırada sahipsiz sokak köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu çevredeki vatandaşlar kurtardı. Köpeklerin saldırısı sonucu düşerek bacaklarından, kollarından ve vücudunun birçok yerinden yaralanan küçük çocuk ailesi tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köpeklerin saldırısı sonrası kanlar içinde hastaneye getirilen çocuğun tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi. Kozlu ilçesi ve il merkezinde çok sayıda sahipsiz ve başıboş köpeklerin varlığına dikkat çeken vatandaşlar, köpeklerin toplu halde dolaştıklarını, insanlara zarar verdiklerini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istediler. - ZONGULDAK