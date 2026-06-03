Zonguldak'ta Türkiye Çevre Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Türkiye Çevre Haftası Kutlandı

Zonguldak\'ta Türkiye Çevre Haftası Kutlandı
03.06.2026 12:29
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Zonguldak'ta Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri, Vali Yardımcısı ve il müdürlerinin katılımıyla düzenlendi.

Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri, düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı alanında gerçekleştirilen programa; Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, İŞKUR İl Müdürü Okan Şentürk, daire müdürleri, çevre müfettişi öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Zonguldak İl Müdürü Hasan Öztürk yaptı.

Öztürk konuşmasında, çevre bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yeşil, temiz ve sürdürülebilir bir Zonguldak bırakmak hepimizin en asli görevidir. Çevre Haftası sadece bir kutlama dönemi değil, doğaya karşı sorumluluklarımızı yeniden hatırlama ve farkındalık oluşturma zamanıdır" dedi.

İl genelinde sıfır atık ve karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik projelerin sürdüğünü belirten Öztürk, çevrenin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Programda sahne alan halk oyunları ekibi ise sergiledikleri yöresel gösterilerle katılımcılardan büyük alkış aldı.

Törenin ardından Çevre Haftası kapsamında hafta boyunca kent genelinde çeşitli farkındalık etkinliklerinin düzenleneceği bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Türkiye Çevre Haftası Kutlandı - Son Dakika

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