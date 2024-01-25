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Zonguldak'ta Vatandaşlara UYUMA Aplikasyonu Tanıtıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kdz. Ereğli Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında bin 690 vatandaşa UYUMA aplikasyonu tanıtıldı ve uyuşturucu madde bağımlılığının zararları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Zonguldak\'ta Vatandaşlara UYUMA Aplikasyonu Tanıtıldı
25.01.2024 - 12:55,  Güncelleme: 12:57
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vatandaşlara UYUMA aplikasyonu tanıtıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli ilçesinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli Alışveriş Merkezinde Narko Rehberler vasıtasıyla bin 690 vatandaşı broşür dağıtıldı, UYUMA aplikasyonu tanıtıldı ve uyuşturucu madde bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına devam edileceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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