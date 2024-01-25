Zonguldak\'ta Vatandaşlara UYUMA Aplikasyonu Tanıtıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vatandaşlara UYUMA aplikasyonu tanıtıldı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli ilçesinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli Alışveriş Merkezinde Narko Rehberler vasıtasıyla bin 690 vatandaşı broşür dağıtıldı, UYUMA aplikasyonu tanıtıldı ve uyuşturucu madde bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına devam edileceği belirtildi. - ZONGULDAK
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