Zonguldak'ta Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

14.08.2025 13:55
Zonguldak'ta düzenlenen çalıştay, yaşlıların hayat kalitesini artıracak politikalar belirledi.

Zonguldak'ta, İkinci Yaşlılık Şurası'na hazırlık amacıyla düzenlenen çalıştay, kentin yaşlı nüfusuna yönelik geleceğin politikalarını belirlemek üzere kamu kurumları, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Yaşlılık Çalıştayı önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Programa Zonguldak Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Bakkal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Murat Apaydın, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yoğun katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, yaşlıların hayat kalitesini artıracak yeni politika ve projeler tartışıldı.

"Yaşlılarımız toplumumuzun hafızası ve kültürümüzün taşıyıcıları"

Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, çalıştayın amacının bakanlıklar seviyesinde düzenlenecek olan İkinci Yaşlılık Şurası'na taşra teşkilatı olarak altyapı ve zemin oluşturmak olduğunu vurguladı. Köse, Zonguldak'taki yaşlı nüfusun önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün burada sadece yaşlılarımızın mevcut durumunu değerlendirmek için değil, aynı zamanda onların hayat kalitesini artıracak yeni fikirler ve projeler politikalar üretmek üzere burada bir aradayız. Amacımız bakanlığımız tarafından bakanlıklar seviyesinde düzenlenecek olarak ikinci yaşlılık şurasının taşra teşkilatı olarak çalıştay hazırlayarak alt yapı ve zemin oluşturmak için buradayız. Yaşlılarımız geçmişten bugüne bilgilerini biriktirdikleri, tecrübe ve değerleriyle toplumumuzun hafızası ve kültürümüzün taşıyıcıları. Onlara sağlanacak her imkan aslında geleceğimiz adına yapılabilecek en iyi yatırımlardan birisi. Bu bilinçle bizler yaşlılarımızın sosyal hayata aktif katılımını sağlamak, sağlık, bakım ve sosyal hizmet alanlarına erişilebilirliği arttırmak, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Zonguldak özeli için konuşacak olursak TÜİK verilerine göre 2025 yılında 586 bin nüfusumuz var. ve bu nüfusumuzun 60 yaş üstü yaşlılara baktığımız zaman ise 85 bin yaşlımız mevcut. Bu oransal olarak bize gösteriyor ki Zonguldak'ın aşağı yukarı 6,5'da, 7'de 1'i yaşlı. Bu nedenle bu şuramızda sadece Aile Sosyal Hizmetler olarak İl Müdürlüğümüzün yapacağı, geliştireceği projeler değil de, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşları ve kıymetli vatandaşları ortak bir şekilde akıl oluşturmamız gerekmektedir."

"Yaşlı dostu bir şehir vizyonuna katkı sağlayacak"

Huzurevlerinde kalan vatandaşların şuraya ilişkin görüşlerini paylaşmasının ardından kürsüye çıkan Zonguldak Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu, yaşlıların kültürü yarına taşıyan en önemli miras olduğunu ifade etti. Hacıismailoğlu, çalıştaydan çıkacak fikirlerin kentin vizyonuna katkı sunacağına inandığını belirterek şöyle devam etti:

"Yaşlılarımız köprüyü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarına taşıyan en önemli mirasımızdır. Günümüzün değişen yaşam şartları, teknolojik gelişmeler, yaşlılarımızın da ihtiyaçlarını farklılaştırmaktadır. Bu nedenle yalnızca bakım hizmetleri değil, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata aktif katılımlarını da sağlayacak politikalar üretmeliyiz. İkinci yaşlılık çalıştayı kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve kıymetli vatandaşlarımızla birlikte ortak akıl ve işbirliği kültürünü geliştirerek, güçlendirerek, burada ortaya çıkacak fikir ve önerileri Zonguldak'ta yaşlı dostlu bir şehir vizyonuna katkı sağlayacağına inanıyoruz. İl Müdürümüzün de demiş olduğu gibi 85 bin nüfus; bu çalışmanın önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Tabii çalıştayda dört konu üzerine yoğunlaşarak devam edilecek. Bunları da bahsedecek olursak Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerde mevcut durum nedir? İhtiyaç duyulan hizmetler nelerdir? Yaşlılara ve yaşlılara ilişkin sorun ve çözüm önerileri nelerdir ve ilimizdeki iyi uygulama örnekleri nelerdir? konuları üzerinde çalışarak inşallah güzel, verimli, hayırlı bir çalıştay olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi ve çalıştay, belirlenen konular üzerinde yapılan oturumlarla devam etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

