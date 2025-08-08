Zonguldak\'ta Zeki Tosun Son Yolculuğuna Uğurlandı

AK Parti eski Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Zonguldak eski İl Başkanı Zeki Tosun, kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Tosun'un cenazesi, Uzun Mehmet Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Ak Parti Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmek Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Zeki Tosun, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Tosun'un vefatı ailesi, yakınları ve Zonguldak siyasetinde derin üzüntüye neden oldu. - ZONGULDAK