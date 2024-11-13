Zonguldak Tanıtım Günleri İstanbul\'da Gerçekleşecek

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Zonguldak Dernekler Federasyonu (ZONDEF) tarafından bu yıl İstanbul'da 4. kez Zonguldak Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında 13-14 ve 15 Aralık tarihlerinde program düzenlenecek.

İstanbul ilinde bulunan Zonguldak Dernekler Federasyonu (ZONDEF) Genel Başkanı Ziya Öncan ve İstanbul ilinde bulunan ZONDEF'e bağlı derneklerin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Kağıthane Belediyesi'ne ait Hamidiye Sosyal Tesisleri'nde toplantı düzenlendi.

Toplantıda Başkan Ziya Öncan ve fedarasyona bağlı olan başkan ve yönetim kurulu üyelerince Zonguldak Tanıtım Günleri öncesinde program kapsamında yapılacak olan etkinliklerin fizibiletisi konuşuldu. Tanıtım günlerinin programı netleşmesiyle birlikte ZONDEF tarafından kamuoyuna detaylı bilgilerin paylaşılağı ifade edildi. - ZONGULDAK