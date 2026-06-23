Zonguldak TSO\'da Akreditasyon Ziyareti

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ZTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında geliştirme ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret, TOBB adına akreditasyon süreçlerinde görev yapan Türk Loydu Denetçisi Elif Gizem Albayrak tarafından yürütüldü.

İki gün süren çalışma kapsamında, odanın yeni akreditasyon standardına uyum düzeyi, kurumsal uygulamaları ve hizmet süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Akreditasyon sisteminde yapılan güncellemeler doğrultusunda revize edilen soru setleri, performans göstergeleri ve yeni değerlendirme başlıkları üzerinden detaylı incelemeler gerçekleştirildi.

Ziyaret süresince odanın son dönemde hayata geçirdiği faaliyetler, üye hizmetleri, yönetim sistemleri ve kurumsal süreçleri ele alınırken; mevcut uygulamaların akreditasyon kriterleriyle uyumu değerlendirildi. Aynı zamanda resmi denetim süreci öncesinde geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde görüş alışverişinde bulunularak iyileştirme fırsatları belirlendi.

Çalışmalara ilgili birimlerinde görev yapan personeller aktif katılım sağlayarak süreçler hakkında bilgi verdi ve değerlendirmelere katkıda bulundu. Böylece akreditasyon sisteminin öngördüğü sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda kurumsal uygulamalar bir kez daha gözden geçirilmiş oldu.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir yaptığı değerlendirmede, "TOBB Akreditasyon Sistemi, odaların hizmet kalitesini artıran ve kurumsal gelişimlerini destekleyen en önemli araçlardan biridir. Üyelerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek, süreçlerimizi ölçülebilir hale getirmek ve kurumsal kapasitemizi güçlendirmek adına akreditasyon çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Gerçekleştirilen geliştirme ziyareti sayesinde hem mevcut durumumuzu değerlendirme hem de yeni standartlara uyum konusunda yol haritamızı gözden geçirme imkanı bulduk.

Zonguldak TSO olarak kalite odaklı yönetim anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye, üyelerimize daha etkin ve nitelikli hizmet sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK