Zonguldak Valiliği, Afgan işçinin çocuklarına medikal cihaz desteği sağladı - Son Dakika
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Zonguldak Valiliği, Afgan işçinin çocuklarına medikal cihaz desteği sağladı

Zonguldak'a cesedi ormanlık alanda yanmış halde bulunan Afgan işçi Vezir Mohammed Nourtani ile ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanması devam ederken Zonguldak Valiliği, Nourtani'nin iki çocuğuna medikal cihaz desteği sağladı. Nourtani'nin işitme engelli çocuğuna işitme cihazı takıldı ve diğer çocuğu için protez ayak siparişi verildi. Aile, Zonguldak Valiliği'ne teşekkür etti.

06.06.2024 16:29
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Zonguldak'a cesedi ormanlık alanda yanmış halde bulunan Afgan işçi Vezir Mohammed Nourtani ile ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanması devam ederken Zonguldak Valiliği, Nourtani'nin iki çocuğuna medikal cihaz desteği sağladı.

Geçen yıl 10 Kasım günü ruhsatsız maden ocağında çalışan ve cesedi ormanlık alanda yanmış halde bulunan 50 yaşındaki Afgan işçi Vezir Mohammed Nourtani ile ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılaması devam ediyor. Nourtani'ninin üç çocuğu ve eşi, sağlık sorunları yaşayınca hastanede muayene edilip Zonguldak Valiliği tarafından medikal cihaz desteği sağladı. Nourtani'nin 13 yaşındaki işitme engelli çocuğu Ali Rıza'ya alınan işitme cihazı kulağına takıldı.

İran'da çiftçilik yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası bir ayağını kaybeden 22 yaşındaki oğlu Seyyid Mohammad için de ölçüler alınarak protez ayak siparişi verildi. Aşevinden günlük yemek ulaştırılan aile, Zonguldak Valiliği'ne teşekkür etti.

Geçici koruma statüsü başvuruları Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından reddedilen Mohammed Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki, "Biz burada çok zorluk çektik. Eşimi kaybettik. Çocuğumla da çok uğraştık. Diğer çocuğumun kulağı duymuyordu. Valilik işitme cihazı verdi. Büyük çocuğumun ayağının ölçüsünü aldı, protez ayak siparişi verildi. Bize yemek de veriliyor. Türkiye'den çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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