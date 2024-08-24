Zonguldak Valiliği, Atatürk'ün Zonguldak'ı ziyaretinin 93. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor - Son Dakika
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Zonguldak Valiliği, Atatürk'ün Zonguldak'ı ziyaretinin 93. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor

Zonguldak Valiliği, Atatürk\'ün Zonguldak\'ı ziyaretinin 93. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor

Zonguldak Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'ı ziyaretinin 93. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla anmaya hazırlanıyor. 26 Ağustos 1931 tarihinde Zonguldak'a ilk kez gelen Atatürk'ün bu anlamlı ziyaretinin yıl dönümü için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

24.08.2024 15:23  Güncelleme: 15:25
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Zonguldak Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'ı ziyaretinin 93. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla anmaya hazırlanıyor.

26 Ağustos 1931 tarihinde Zonguldak'a ilk kez gelen Atatürk'ün bu anlamlı ziyaretinin yıl dönümü için, 26 Ağustos 2024 tarihinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerin ilki, 23 Ağustos Cuma günü başladı. Şehir genelinde resmi daireler, kamu kurumları ve deniz araçları bayraklarla donatıldı. Şehir caddeleri ve meydanları, Atatürk'ün resimleriyle süslenirken, şehir ışıklandırılacak.

26 Ağustos Pazartesi günü, anma törenleri Atatürk Anıtı önünde başlayacak. Saat 10: 00'da Valilik ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Türk Bayrağı göndere çekilecek.

Tören boyunca Belediye Başkanı günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yapacak, ardından da bir öğrenci tarafından Atatürk'e ithafen şiir okunacak. Halk oyunları gösterisinin ardından tören, Atatürk Anıtı'nda sona erecek. Programın devamında Atatürk'ün karaya ilk ayak bastığı limana çiçek bırakılacak ve denizden getirilen Türk Bayrağı Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na teslim edilecek.

Günün son etkinliği olarak, saat 21: 00'de limanda bulunan römorkörler ışıklandırılacak, böylece anma etkinlikleri sona erecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Valiliği, Atatürk'ün Zonguldak'ı ziyaretinin 93. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor - Son Dakika

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