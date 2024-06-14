Zonguldak Valiliği Polisevi'nde Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika
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Zonguldak Valiliği Polisevi'nde Bayramlaşma Programı Düzenledi

Zonguldak Valiliği tarafından Polisevi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa birçok önemli isim katıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, bayram mesajı vererek tüm Zonguldaklı vatandaşların bayramını kutladı.

14.06.2024 16:38
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Zonguldak Valiliği tarafından Polisevi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Polisevi'nde düzenlenen programa, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğgeneral Niyazi Uğur, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, AK Parti ve CHP Zonguldak milletvekilleri, Belediye Başkanı Tahsin Erdem, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Bu sıcak günde kurban bayramı kutlaması tebrikleşmesi için bir araya geldik. Ailenizin sevdiklerinizin bayramını kutluyorum. Tüm Zonguldaklı vatandaşlarımın bayramını kutluyorum. En kalbi sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün okullar yaz tatillerini girdik. Üniversitemizde yaz tatillerini girdi. Öğretmen arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bütün İslam Alemi'ne barış huzur getirmesini diliyorum. Gazze'de Filistin'de zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin bayramlarını kutluyorum. Allah onları refaha eriştirsin. Gazze'ye Filistin'e selam gönderiyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Valiliği Polisevi'nde Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika

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