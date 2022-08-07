Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı - Son Dakika
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Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı

07.08.2022 10:39
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı

Zonguldaklı iş adamı Murat Enşici ile 2004 yılında dünya evine giren Hiroko İkenoue Enşici, eşinin kardeşinin nedimesi oldu.

Zonguldaklı iş adamı Murat Enşici ile 2004 yılında dünya evine giren Hiroko İkenoue Enşici, eşinin kardeşinin nedimesi oldu. Gelinin başında kına yaktı, gelin ağlattı, misafirlere ikramlarda bulundu. Çiftin 14 ve 16 yaşlarındaki çocukları ise klarnet ve davul eşliğinde oynarken babalarının geleneklerine uzak kalmadıklarını gösterdi.

Devrek ilçesinden Malta'ya yabancı dil eğitimi almak için giden Murat Enşici, aynı okulda eğitim gören Japon Hiroko İkenoue ile tanıştı. Türk geleneklerine göre yapılan düğünle 2004 yılında dünyaevine giren çiftin Haluk (14) ve Tolga (16) isminde iki çocuğu dünyaya geldi. Türkiye'den el dokuması kilimleri Japonya'ya getiren çift, kurdukları şirketle hem ticaret yapıp hem de Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyor.

Bu yıl ailesiyle birlikte Çaydeğirmeni beldesine bağlı Gebeşoğlu Mahallesi'ndeki köyüne gelen Murat Enşici ve ailesi, kız kardeşleri Gülçin ile kimyager Orhan Çakar'ın kına ve düğününe katıldı. Japon gelin Hiroko İkenoue, eşinin kız kardeşinin yanından ayrılmadı. Her anında geline yardım eden, heyecanını paylaşarak adeta nedimesi olan Hiroko İkenoue Enşici, Türk Kültürü'ne hayran kaldı.

Kendi düğününün de Türk geleneklerine göre yapıldığını ancak kız kardeşlerinin evlendiğinde farklı duygular yaşadığını söyleyen Hiroko İkenoue kına tepsisiyle gelini ağlatan türküler söyledi. Gelini ağlatmayı başaran Hiroko İkenoue Enşici, avucuna altın konulan geline ve damada kına yaktı. Kına törenine gelen misafirlere kına ve çeşitli ikramlarda bulunan İkenoue Enşici, Türkçe "Hoş geldiniz" demeyi de ihmal etmedi.

Japon kültüründe de gelin ağlatıldığını ancak bunun farklı şekilde yapıldığını söyleyen Hiroko İkenoue Enşici, en çok da Türk yemeklerini sevdiğini söyledi. Zonguldaklı iş adamı Murat Enşici de kız kardeşinin düğününde Japon eşinin nedime olmasından büyük mutluluk duyduğunu anlattı. Çiftin oğulları 14 yaşındaki Haluk ve 16 yaşındaki Tolga da kına gecesinde davul-klarnet eşliğinde oynayıp para takmayı ihmal etmedi. Japonya'da yaşamalarına rağmen Türk Kültürü'nü öğrenen ve uygulayan iki kardeş, kına gecesinde doyasıya eğlendi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Japonya, Japon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı - Son Dakika

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