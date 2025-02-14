Zorlu Hayat Mücadelesi: Fatma Akdağ - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zorlu Hayat Mücadelesi: Fatma Akdağ

Zorlu Hayat Mücadelesi: Fatma Akdağ

Soğuk havaya rağmen el emeği ürünler satan Fatma Akdağ, hayat mücadelesini sürdürüyor.

14.02.2025 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da eşini ve bir çocuğunu kaybeden 61 yaşındaki Fatma Akdağ, soğuk havaya rağmen el emeği örgülerini satarak geçimini sağlıyor. Rahatsızlıklarına rağmen örgü örmekten vazgeçmediğini söyleyen Akdağ, "İhtiyacım olmasa buraya gelmem. Soğukta hasta olduğum halde geldim çünkü gerçekten ihtiyacım var" dedi.

Bolu'da yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Akdağ (61), oğlu İbrahim'i 1999 yılında 10 yaşındayken trafik kazasında, eşini ise 3 yıl önce kaybetti. Eski atletizm sporcusu olan kızı Elif ise 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaralanarak spor hayatına veda etmek zorunda kaldı. İki oğlunu evlendiren Akdağ, yaralanma sonucu fiziksel sıkıntılar yaşayan kızıyla birlikte yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Tüm zorluklara rağmen hayata karşı mücadelesinden vazgeçmeyen Akdağ, soğuk sıcak demeden el emeğiyle ördüğü patik, kese, kıyafet ve süs ürünlerini Aşağı Çarşı'da satarak hem kızına bakıyor hem de evin geçimini sağlıyor.

Çocuklarına hem anne hem de baba olduğunu söyleyen Akdağ, "Eşimi kaybedeli 3 yıl oldu. 2 tane düğün yaptım. Kızım milli sporcuydu ancak bir kaza geçirdi ve şu an ona bakıyorum" dedi.

Akdağ, el emeği ürünlerini satarak geçimini sağladığını ifade ederek, "Şartlar zor, işler yolunda gitmiyor, sıkıntıdayız. İhtiyacım olmasa buraya gelmem. Soğukta hasta olduğum halde geldim çünkü gerçekten ihtiyacım var. Eşimin emekli maaşı var, dul olduğum için bu maaşla geçiniyoruz ama iki kişi geçinmek için yeterli olmuyor, evlenen çocuklarıma da gerektiği yerde maddi anlamda yardımcı oluyorum" diye konuştu.

"Sabahtan beri siftah yapamadım"

El örgüsü ürünlerini 150 ile 200 lira arasında değişen fiyatlara sattığını dile getiren Akdağ, "Burada da soğukta örüyorum. Evde örmeye fırsatım olmuyor. Bu yüzden sabahları buraya gelmek zorunda kalıyorum, akşama kadar da burada kalıyorum. Patiklerim, bezlerim, çoraplarım var, bunların satılması lazım ama işler durgun. Fiyatları 150-200 lira arasında değişiyor. Toptan alan olursa 150 lira diyorum, tekli alacaklara ise 200 lira. Bunlar el örgüsü, makine örgüsü değil. Hem kullanışlı hem de soğuk kış günlerinde sıcak tutar. Aylık kazancım 10 bin lira civarında olmuyor. Sabahtan beri siftah yapamadım, dün de yapamamıştım. İşler gerçekten kötü" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fatma Akdağ, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Yaşam, Akdağ, bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zorlu Hayat Mücadelesi: Fatma Akdağ - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
23:49 Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 18:59:16. #1.12#
SON DAKİKA: Zorlu Hayat Mücadelesi: Fatma Akdağ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.