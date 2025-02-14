Zorlu Hayat Mücadelesi: Fatma Akdağ

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Bolu'da eşini ve bir çocuğunu kaybeden 61 yaşındaki Fatma Akdağ, soğuk havaya rağmen el emeği örgülerini satarak geçimini sağlıyor. Rahatsızlıklarına rağmen örgü örmekten vazgeçmediğini söyleyen Akdağ, "İhtiyacım olmasa buraya gelmem. Soğukta hasta olduğum halde geldim çünkü gerçekten ihtiyacım var" dedi.

Bolu'da yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Akdağ (61), oğlu İbrahim'i 1999 yılında 10 yaşındayken trafik kazasında, eşini ise 3 yıl önce kaybetti. Eski atletizm sporcusu olan kızı Elif ise 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaralanarak spor hayatına veda etmek zorunda kaldı. İki oğlunu evlendiren Akdağ, yaralanma sonucu fiziksel sıkıntılar yaşayan kızıyla birlikte yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Tüm zorluklara rağmen hayata karşı mücadelesinden vazgeçmeyen Akdağ, soğuk sıcak demeden el emeğiyle ördüğü patik, kese, kıyafet ve süs ürünlerini Aşağı Çarşı'da satarak hem kızına bakıyor hem de evin geçimini sağlıyor.

Çocuklarına hem anne hem de baba olduğunu söyleyen Akdağ, "Eşimi kaybedeli 3 yıl oldu. 2 tane düğün yaptım. Kızım milli sporcuydu ancak bir kaza geçirdi ve şu an ona bakıyorum" dedi.

Akdağ, el emeği ürünlerini satarak geçimini sağladığını ifade ederek, "Şartlar zor, işler yolunda gitmiyor, sıkıntıdayız. İhtiyacım olmasa buraya gelmem. Soğukta hasta olduğum halde geldim çünkü gerçekten ihtiyacım var. Eşimin emekli maaşı var, dul olduğum için bu maaşla geçiniyoruz ama iki kişi geçinmek için yeterli olmuyor, evlenen çocuklarıma da gerektiği yerde maddi anlamda yardımcı oluyorum" diye konuştu.

"Sabahtan beri siftah yapamadım"

El örgüsü ürünlerini 150 ile 200 lira arasında değişen fiyatlara sattığını dile getiren Akdağ, "Burada da soğukta örüyorum. Evde örmeye fırsatım olmuyor. Bu yüzden sabahları buraya gelmek zorunda kalıyorum, akşama kadar da burada kalıyorum. Patiklerim, bezlerim, çoraplarım var, bunların satılması lazım ama işler durgun. Fiyatları 150-200 lira arasında değişiyor. Toptan alan olursa 150 lira diyorum, tekli alacaklara ise 200 lira. Bunlar el örgüsü, makine örgüsü değil. Hem kullanışlı hem de soğuk kış günlerinde sıcak tutar. Aylık kazancım 10 bin lira civarında olmuyor. Sabahtan beri siftah yapamadım, dün de yapamamıştım. İşler gerçekten kötü" ifadelerini kullandı. - BOLU