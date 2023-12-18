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Zorlu Holding Onursal Başkanı Zeki Zorlu'nun eşi Türkan Zorlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zorlu Holding Onursal Başkanı Zeki Zorlu'nun eşi Türkan Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Onursal Başkanı Zeki Zorlu'nun eşi Türkan Zorlu, hayatını kaybetti. Türkan Zorlu'nun cenazesi Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'nda defnedilecek.

Zorlu Holding Onursal Başkanı Zeki Zorlu\'nun eşi Türkan Zorlu hayatını kaybetti
18.12.2023 - 15:02,
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Zorlu Holding Onursal Başkanı Zeki Zorlu'nun eşi Türkan Zorlu hayatını kaybetti. Türkan Zorlu'nun cenazesi Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının arından Emir Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Zorlu Holding Onursal Başkanı Zeki Zorlu'nun eşi Türkan Zorlu, hayatını kaybetti. Türkan Zorlu'nun cenazesi Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'nda defnedilecek. Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Bursa AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve yakınları katıldı. Türkan Zorlu, Hasbahçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kurucusu ve onursal başkanıydı. - BURSA

Kaynak: İHA
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