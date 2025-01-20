Zorlu Kışta Balıkçılık Mücadelesi - Son Dakika
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Zorlu Kışta Balıkçılık Mücadelesi

Zorlu Kışta Balıkçılık Mücadelesi

Muş'un Ulukaya köyündeki balıkçılar, soğuk hava ve zorluklara rağmen ekmek parası kazanıyor.

20.01.2025 12:32
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MUŞ (İHA) – Muş'un Ulukaya köyünde bulunan Kalehan Barajı'nda balıkçılık yapan vatandaşlar, zorlu kış şartlarına rağmen ekmek mücadelesine sürdürüyor.

Barajın serin sularına bir gün önceden bıraktıkları ağları toplayan balıkçılar, soğuk hava ve rüzgara rağmen işlerini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan balıkçılar, zor hava şartlarına rağmen yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmeyerek mesleklerini severek yapıyorlar. Omuz omuza çalışarak ağlara takılan balıkları teknenin içine alan balıkçılar, ekmek parası kazanmak için balığın peşinden gidiyor.

Ulukaya, Köşk ve Göl Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emrullah Kurt, balıkçılık yaparak geçindiklerini söyleyerek, hava şartları ne kadar sert olursa olsun, barajın kendilerine sunduğu nimetleri değerlendirmek zorunda olduklarını ifade etti. Kurt, "Su üzerinde balık avlama işimize devam ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gelip ağlarımızı suya seriyoruz. Ertesi günü gelip ağları çekip, çıkan balıkları Muş ve Bingöl'deki esnafa satıyoruz. Bu konu için devletimizden de destek bekliyoruz. Kooperatif olarak ağır şartlarda çalışıyoruz. Kış mevsiminde balık avına geldiğimizde sıfırın altında 5-10 derece soğuklarda geliyoruz. Soğuktan dolayı çok zorluk çekiyoruz ama işimizin başındayız. Her ne kadar zor şartlarda olsa bile işimizi severek yapıyoruz. Daha önceki yıllarda hayvancılıkla uğraşıyordum. Hayvancılıkta maliyetler yükseldiğinden dolayı balıkçılığa yöneldik. Ekmeğimizin peşindeyiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, Çevre, Yerel, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zorlu Kışta Balıkçılık Mücadelesi - Son Dakika

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