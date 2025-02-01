Zorlu Yaşam Koşulları Son Buldu: Çobana Konteyner Ev Yapıldı - Son Dakika
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Zorlu Yaşam Koşulları Son Buldu: Çobana Konteyner Ev Yapıldı

Zorlu Yaşam Koşulları Son Buldu: Çobana Konteyner Ev Yapıldı

Isparta'nın Kayı köyünde, zorlu yaşam koşulları altında yaşayan 66 yaşındaki çoban Ali Büyükçullu'ya, muhtar ve belediye başkanının desteğiyle konteyner ev yapıldı. Büyükçullu, yeni evinde sıcak bir ortamda yaşamaktan mutluluğunu dile getirdi.

01.02.2025 14:32  Güncelleme: 14:40
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Isparta'nın Kayı köyünde harabe bir evde yaşayan 66 yaşında çobana konteyner ev yapıldı.

Uzun yıllar boyunca Burdur Yeşilova'da çobanlıkla geçimini sağlayan 66 yaşındaki Ali Büyükçullu, memleketi Kayı köyüne döndü ancak barınacak bir yeri olmadığı için zor şartlar altında yaşamaya başladı. Tuvaleti ve banyosu bulunmayan, camları kırık derme çatma bir odada yaşam mücadelesi veren Büyükçullu'nun durumunu fark eden Kayı Köyü Muhtarı Uğur Kırmızı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e bildirdi.

"Yağmurda su alan, camları olmayan bir odada yaşıyordum"

Durumu gören Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve belediye ekipleri harekete geçti. Köyde muhtarlığa ait bir alana biri oturma, biri yatak odası olmak üzere iki bölümlü konteyner ev yerleştirdi. Yeni yuvasına kavuşan Ali Büyükçullu, sıcak bir ortamda yaşamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yağmurda su alan, camları olmayan bir odada yaşadım. Şimdi ise sıcacık bir evdeyim. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konteyner ev yapıldı

Muhtar Uğur Kırmızı da Başkan Başdeğirmen'in duyarlılığına dikkat çekerek, "Ali Büyükçullu'ya bir yer yapılması için Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e başvurduk. Başkanımız hemen talimat vererek konteyner ev yapılmasını sağladı. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zorlu Yaşam Koşulları Son Buldu: Çobana Konteyner Ev Yapıldı - Son Dakika

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