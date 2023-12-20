Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ve Devrek TSO Başkanı Abdullah Başoğlu, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer\'i ziyaret etti.

ZTSO Başkanı Metin Demir ile Devrek TSO Başkanı Abdullah Başoğlu, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ile Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Başoğlu'nu makamında ağırladı. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal da yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, konuklarıyla bir süre sohbet etti.

Konukları ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK