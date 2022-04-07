Zümrüt yeşili Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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Zümrüt yeşili Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

07.04.2022 17:34

Zümrüt yeşili Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor Başkan Çerçioğlu'nun turizme kazandırdığı Arapapıştı'da sular yükseldi, tekne gezileri başladıAYDIN Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun turizme kazandırdığı Kemer Barajı üzerindeki Arapapıştı Kanyonu, zümrüt...

Zümrüt yeşili Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Başkan Çerçioğlu'nun turizme kazandırdığı Arapapıştı'da sular yükseldi, tekne gezileri başladı

AYDIN Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun turizme kazandırdığı Kemer Barajı üzerindeki Arapapıştı Kanyonu, zümrüt yeşili sularının yükselmesiyle birlikte bu yıl da gezginlerin uğrak yeri olmaya başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2 saatlik tekne gezileri düzenlediği kanyon güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Başkan Çerçioğlu ise herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet etti.

Düzenlenen tekne turlarına katılan gezginler kanyona hayran kalırken gezginlerden Gülüm İrem, "Üç yıldır gelmeye çalışıyordum, pandemi ve su seviyesinin düşük olması sebebiyle bir türlü gelememiştim. Çok memnun kaldım, geçekten güzel bir yer yapılmış. Biz gezginiz, bir grup olarak sürekli geziyoruz. Bence burayı şimdiye kadar pazarlamayı beceremiyorduk. Ben de Egeliyim, ama bilmiyorduk. Çok güzel düşünülmüş" şeklinde ifade etti.

Dilek Büyüknohutçu, "Çok zevkli bir geziydi. Özlem Başkan haklı, gerçekten de sekizinci harika. Kanyon olarak da 15 kilometre olması çok güzel. Çok keyifli bir geziydi. Özellikle yerel turizmle yerel halkın da kalkındırılması anlamında çok gerekli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanırken, Birsel Özçelik ise, "Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını zaten takdir ediyoruz. Burası açıldığında çok merak etmiştik. Daha öncesinde buranın adı yoktu. Turizme kazandırılınca herkeste bir merak uyandı. Hafta sonumuzu gayet güzel değerlendirdik" dedi.

Kendisi de bir turizmci olan Ziynet İğneci ise kanyonu görmeleri için müşterilerini teşvik edeceğinin altını çizdi. İğneci, "İlk defa arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine geldim. Gerçekten de sekizinci harika denildiği kadar var. İyi ki tura katılmışım. İyi ki bu atmosferi gördüm. Çok yer gezdim ama bu kadar güzel bir yer görmedim. Ferah ve doğayla iç içesin. Buradan Özlem Çerçioğlu'na Aydın'a böyle bir yer kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Bir turizmciyim ve Didim Altınkum'da otel işletiyorum. Gelen müşterilerime mutlaka tavsiye edeceğim, görmelerini sağlayacağım. Her şeyiyle mükemmel. İlgi alaka çoktu, bize burasıyla ilgili her şeyi anlattılar. Güzel bir tatil geçirdik" şeklinde konuştu.

Arapapıştı Kanyonu'nun yüksekliği 380 metreyi buluyor. Kuş gözlemcileri için de bir vaha olan kanyonda onlarca tür kuş yer alıyor. Kanyonda Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tekne turlarıyla ilgili 0542 305 95 85 numaralı telefondan bilgi edinilebiliyor.

Zümrüt yeşili Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor
Zümrüt yeşili Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor
Zümrüt yeşili Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

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Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Kemer, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zümrüt yeşili Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika


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