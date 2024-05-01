1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde Saraçhane\'de polis müdahalesi

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Saraçhane'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplanarak yasağa uymayan çeşitli sendika üyelerine polis ekipleri müdahale ederken o anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane'de toplanan çeşitli sendika üyeleri sloganlar attı. Polis ekipleri kalabalık gruba uyarıda bulunurken, uyarıları dikkate almayan grup, ellerindeki bayrakların sopalarıyla bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis ekipleri uyarıları dikkate almayan gruplara biber gazıyla müdahalede bulundu. Ekiplerin kalabalık grubu dağıtmaya çalıştığı anlar ve grupların ellerindeki bayrak sopalarıyla polis kalkanına vurdukları anlar fotoğraf karelerine yansıdı. Fotoğraflarda, bazı vatandaşların polis kalkanına tekme attığı anlar da görüldü. - İSTANBUL