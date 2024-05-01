1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen sendika üyelerine polis müdahalesi - Son Dakika
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1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen sendika üyelerine polis müdahalesi

1 Mayıs\'ta Taksim\'e yürümek isteyen sendika üyelerine polis müdahalesi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e girişler yasaklandı. Saraçhane'de toplanan çeşitli sendika üyeleri polis uyarılarını dikkate almadı ve bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis ekipleri biber gazıyla müdahalede bulunarak kalabalığı dağıttı.

01.05.2024 11:52
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Saraçhane'den Taksim'e yürümeye çalışan ve polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan çeşitli sendika üyelerine, polis müdahalede bulunuyor.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane'de toplanan çeşitli sendika üyeleri sloganlar attı. Polis ekipleri kalabalık gruba uyarıda bulunurken, uyarıları dikkate almayan grup, ellerindeki bayrakların sopalarıyla bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis ekipleri uyarıları dikkate almayan gruplara biber gazıyla müdahalede bulunarak, kalabalığı geri püskürttü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen sendika üyelerine polis müdahalesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen sendika üyelerine polis müdahalesi - Son Dakika
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