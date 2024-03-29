Edirne'de kaybolan kişinin cesedi gölet yakınında bulundu - Son Dakika
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Edirne'de kaybolan kişinin cesedi gölet yakınında bulundu

Edirne\'de kaybolan kişinin cesedi gölet yakınında bulundu

Edirne'nin Hıdırağa köyünde 10 gündür kayıp olarak aranan Hamit Kır (51), köy yakınlarında öldürülüp; araziye üzeri koyun derileri ve çöplerle kapatılmış şekilde gömülü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

29.03.2024 21:37  Güncelleme: 21:43
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Edirne'nin Hıdırağa köyünde 10 gündür kayıp olarak aranan Hamit Kır (51), köy yakınlarında öldürülüp; araziye üzeri koyun derileri ve çöplerle kapatılmış şekilde gömülü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan şüphelinin Kır'ın hesabından kendisine 500 TL gönderdiği tespit edildi.

Edirne merkeze bağlı Hıdırağa köyünde tarım aletleri tamiri yapan ve yalnız yaşayan Hamit Kır'dan haber alamayan komşuları, 10 gün önce jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler ihbarın üzerine Kır'ı arama çalışmaları başlattı.

10 gündür kayıp olan adamın cesedi, koyun derileri ve çöplerle kapatılmış şekilde bulundu
Hamit Kır

CESEDİ GÖLET YAKINDA BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Arama çalışmalarını genişleten ekipler bölgedeki gölet çevrelerinde yoğunlaştı. Kadavra ve jandarma iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları sırasında Kır'ın cansız bedeni yaşadığı köye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Küçükdöllük köyü göleti yakınında boş arazide bulundu. Cesedin bulunduğu noktada üzerinin, koyun derileri ve çöplerle örtüldüğü görüldü. Kır'ın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

10 gündür kayıp olan adamın cesedi, koyun derileri ve çöplerle kapatılmış şekilde bulundu

HESABINDAN KENDİSİNE 500 TL ATMIŞ

Kır'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından kapsamlı çalışma başlatan jandarma ekipleri, köyde bir ahırda çalışan İ.T.'yi gözaltına aldı. İ.T.'nin üzerinde Hamit Kır'a ait bir cep telefonu ele geçirdi. Yapılan incelemede İ.T'nin Kır'ın hesabından kendisine 500 TL gönderdiği de tespit edildi. İ.T'nin çevresine "Kır'ın kendisine yurt dışına gidiyorum" şeklinde mesaj attığını söylediği de öğrenildi. İ.T.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

10 gündür kayıp olan adamın cesedi, koyun derileri ve çöplerle kapatılmış şekilde bulundu

"KİMSEYE BİR ZARARI YOKTU"

Öldürülen Kır'ın köylüsü Adil Gavaz, Kır'ın tek başına yaşadığını ve kimseye zararı dokunmayan birisi olduğunu söyledi. Gavaz, "Kimseyle kavgası olmayan bir adamdı. Yaklaşık 11 gündür kayıptı. Komşular bir süre sonra ortalıkta görünmeyince jandarmaya haber vermişler. 10 günden beri aranıyordu, gölet bölgesinde aramalar yoğunlaşmıştı. En son burada bulunmuş. Cesedin üzerinde koyun derileri ve çöpler varmış, orada kokuyu almış köpekler, o şekilde bulunmuş" dedi.

10 gündür kayıp olan adamın cesedi, koyun derileri ve çöplerle kapatılmış şekilde bulundu
Kaynak: DHA

Edirne, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de kaybolan kişinin cesedi gölet yakınında bulundu - Son Dakika

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