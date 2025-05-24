10 Yıldır Kayıp Mehmet İçin Yeni Gelişme

10 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet'in eski eşi ve 2 şüpheli cinayet şüphesiyle adliyeye sevk edildi

ISPARTA - Isparta'nın Senirkent ilçesinde 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan eski eşi Derya K. ile 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde 2015 yılında kaybolan Mehmet Çetin'in akıbetine ilişkin 10 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Ailesinin bu yıl nisan ayında İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrası, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheli olarak eski eşi Derya K. ile belde sakinlerinden Bekir B. ve Bayram A.'yı takibe aldı. 3 şüpheli, salı günü televizyon programının canlı yayını sırasında İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul'dan Isparta'ya getirilen şüpheliler, emniyette 4 gün süren sorgularının ardından bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.