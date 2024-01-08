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100 Bin Liralık Uyuşturucuyla Yakalandılar: 3 Tutuklama - Son Dakika
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100 Bin Liralık Uyuşturucuyla Yakalandılar: 3 Tutuklama

Burdur'un Bucak ilçesinde yunus ekipleri tarafından durdurulan araçta 100 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Tutuklanan şahısların adliyeden çıkarılırken zafer işareti yapmaları dikkat çekti.

100 Bin Liralık Uyuşturucuyla Yakalandılar: 3 Tutuklama
08.01.2024 - 23:17,  Güncelleme: 23:36
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100 bin liralık uyuşturucuyla yakalandılar: 3 tutuklama

Tutuklanan şahıslar adliyeden çıkarılırken zafer işareti yaptı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde yunus ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 100 bin TL' değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Zanlıların adliye çıkışında zafer işareti yapması gözden kaçmadı.

Olay, 6 Ocak Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bucak ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi ekipleri tarafından 32 PK 967 plakalı otomobil şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan Hüseyin Efe T., Yiğit A. ve Efe Z. isimli şahısların üzerinde yapılan adli arama esnasında Hüseyin Efe T.'nin montunun cebinde sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt uyuşturucu madde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan detaylı incelemede 2 bin 268 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu bulunurken, piyasa değerinin 112 bin TL olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar 07 Ocak tarihinde çıkarıldıkları Bucak Adliyesi'nde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şahısların adliyeden çıkarıldıktan sonra gülerek zafer işareti yapmaları ise gözden kaçmadı

Kaynak: İHA
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