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İstanbul'da 16 katlı binada yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da 16 katlı binada yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı

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İstanbul'da bulunan 16 katlı bir binanın zemin katında yer alan gece kulübünde yangın çıktı. Yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

02.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:20
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İstanbul'da 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan gece kulübünde patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 12 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 11 kişi de yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada yangının söndürüldüğünü ifade ederken, "Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak bilgi aldı.

TADİLAT SIRASINDA PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 5 kişi öldü, 12 kişi ağır yaralandı

12 KİŞİ ÖLDÜ 4'Ü AĞIR 11 KİŞİ YARALANDI

Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki yaralıları dışarı çıkardı. Olayda 12 kişi can verirken 4'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale ederek söndürdü, soğutma çalışması başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'YI ARADI

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek yetkililerden detaylı bilgi aldı. Gül, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunarak, "Olaydan toplam 23 kişinin etkilendi. Bunların 8'i hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralı. Bunlar içinde 6'sının durumu ağır. Tedavileri devam ediyor. Gece kulübünün 1987 yılında aldığı bir ruhsat var. Bu ruhsat 2018 yılında yenilenmiş" ifadelerini kullandı. Ancak Vali Gül'ün yaptığı açıklamanın hemen ardından ölü sayısında artış yaşandı. Toplam 12 kişi öldü, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak bilgi aldı.

16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 8 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 8 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 5 kişi öldü, 12 kişi ağır yaralandı
16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 5 kişi öldü, 12 kişi ağır yaralandı
12 katlı binada çıkan yangında 3 kişi ağır yaralandı
12 katlı binada çıkan yangında 3 kişi ağır yaralandı
16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 4 kişi öldü 12 kişi ağır yaralandı
16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 4 kişi öldü 12 kişi ağır yaralandı
16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
İstanbul\'da 16 katlı binada yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı

Şişli, Haberler.com Özel, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 16 katlı binada yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • yağız spotcu: gece klübümü ramazan ramazan. 15 44 Yanıtla serpil imert: zaten kapalıymış tadilat varmış tam okursanız 51 4 Murat Hantal: Bi bitmediniz, sanane birader 7 3 Turan Okumuş: Ülkemizde aslında temel problem bu yarım yamalak okuyup yorum yapıyoruz.. 8 1 yağız spotcu: benim sucum değil ilk haberde tadılat yazmıyordu allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versın 3 0
  • Murat Yılmaz: Bina altında gece kulübünün ne işi var? Olan apartman sakinlerine oldu 45 4 Yanıtla
  • Aytekin Doğan: Allah ölenlere rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim yaralılarada acil şifalar 27 1 Yanıtla
  • harry can: fulya tarafına benziyor galiba 8 0 Yanıtla
  • yağız spotcu: benım sucum yok ilk haberde tadilat yazmıyordu allah rahmet eylesin 3 0 Yanıtla Sinan Acar: boşver yiğidim bizim memlekette eleştiriden başka bi halt olmaz buna alışmak lazım herkes çok bilmiş 0 0
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