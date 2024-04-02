İstanbul\'da 16 katlı binada yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı

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İstanbul'da 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan gece kulübünde patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 12 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 11 kişi de yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada yangının söndürüldüğünü ifade ederken, "Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak bilgi aldı.

TADİLAT SIRASINDA PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

12 KİŞİ ÖLDÜ 4'Ü AĞIR 11 KİŞİ YARALANDI

Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki yaralıları dışarı çıkardı. Olayda 12 kişi can verirken 4'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale ederek söndürdü, soğutma çalışması başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'YI ARADI

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek yetkililerden detaylı bilgi aldı. Gül, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunarak, "Olaydan toplam 23 kişinin etkilendi. Bunların 8'i hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralı. Bunlar içinde 6'sının durumu ağır. Tedavileri devam ediyor. Gece kulübünün 1987 yılında aldığı bir ruhsat var. Bu ruhsat 2018 yılında yenilenmiş" ifadelerini kullandı. Ancak Vali Gül'ün yaptığı açıklamanın hemen ardından ölü sayısında artış yaşandı. Toplam 12 kişi öldü, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak bilgi aldı.