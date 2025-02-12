12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kadın Yakalandı

3.Sayfa

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Sessiz sedasız imzayı attı! Galatasaray\'dan bir transfer daha

Karadeniz şeytanı olarak bilinen fenerbalığı, ilk kez yakından görüntülendi

12 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kadın yakalandı

BURSA - Bursa'da "uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma suçlarından" hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan kadın şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürerken, ekiplerin radarına takılan, 'uyuşturucu ticareti yapma ve uyuşturucu madde bulundurma' suçlarıyla 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü T.K.(44), polisin duyarlı takibi sonrası yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen kadın firarinin, yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra mahkemeye sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.