12 Yıl Sonra Yakalandı - Son Dakika
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12 Yıl Sonra Yakalandı

14.07.2026 11:38
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Bayrampaşa'da 12 yıl önceki cinayet için DNA ile tespit edilen şüpheli Muğla'da yakalandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 12 yıl önce Gültekin Yıldırım isimli servis şoförünü bıçakla öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı, olay yerinden elde edilen DNA örneklerinden tespit edilerek, Muğla'da yakalandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 24 Haziran 2014 günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda Gültekin Yıldırım (67) isimli servis şoförü, bıçaklı saldırıda yaralanmasının ardından hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Yıldırım'ın bıçakla öldürülmesiyle ilgili çalışmalara devam etti. Olay yerinden elde edilen deliller üzerinde yeniden yapılan kriminal incelemeler ve DNA karşılaştırmaları yapıldı. Olay yerinden elde edilen DNA örneklerinin M.Ö. (58) isimli şüpheliye ait olduğu belirlendi. Ayrıca yapılan incelemelerde şüpheli şahsın o tarihte olay yerinde bulunduğu tespit edildi. Yürütülen çalışmaların devamında M.Ö. (58) isimli şüpheli şahıs Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan kırsal alanda yakalanarak gözaltına alındı. 12 yıl sonra cinayetle ilgili yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkindaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayrampaşa, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Muğla, Yaşam, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 Yıl Sonra Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 12 Yıl Sonra Yakalandı - Son Dakika
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