Şırnak\'ta Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Şırnak'ın Gabar Dağında bulunan Şehit Aybüke Yalçın Petrol Kuyusunda Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı kapsamında 22 araç ve 125 personel ile tatbikat gerçekleştirildi.

Şırnak Merkez Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Kuyusunda Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı kapsamında, Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ambulans ekipleri, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak Belediyesi Başkanlığı, Şırnak AFAD, TPİC Bölge Müdürlüğü, TPAO Bölge Müdürlüğü ve Kızılay ekiplerinden oluşan 125 personel ve 22 araç ile saha tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta petrol kuyusunda, senaryo gereği sondaj kulesinde kontrolsüz gaz girişi nedeniyle yangın ve patlama meydana geldi. UMKE ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Jandarmanın çevre güvenliğini sağladığı alanda AFAD ekipleri ile kimyasal gaz kontrolü yaptı.

Tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi. - ŞIRNAK