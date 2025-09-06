13 yaşındaki çocuğu para karşılığı evlendirmişler! Görüntüler şoke etti

Esra Erol'da programında gündeme gelen olay Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bursa'dan gelip programa başvuran Özlem I., 13 yaşındaki kızı Ü.I.'nın para karşılığı evlendirildiğini iddia ederek yardım istedi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU PARA KARŞILIĞI EVLENDİRDİLER

4 Eylül'de yayına katılan anne Özlem I., cezaevinde bulunan baba Hidayet I.'nın, kızını geçtiğimiz yıl Kamilcan K. ile 200 bin lira karşılığında evlendirdiğini öne sürdü. Henüz 13 yaşında olan Ü.I.'ya gelinlik giydirildiği, düğün yapıldığı iddiaları stüdyoda şok etkisi yarattı.

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ŞOKE ETTİ

Program sırasında Kamilcan K. ve ailesi ailesi de açıklamalarda bulundu. Ardından canlı yayında yayınlanan düğün görüntüleri isyan ettirdi. Küçük yaşta yapılan evliliğin kanıtları ekranlara yansıdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yayında ortaya çıkan olay, ihbar kabul edilerek İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 13 yaşındaki kızla evlenen Kamil K. ile damadın babası Emrah ve annesi Elvan K. gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. 3 şahıs da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şu an 14 yaşında olan Ü.I., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından devlet korumasına alınarak "Sevgi Evleri"ne yerleştirildi.