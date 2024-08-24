14 kişiyi dolandıran sahte kamu görevlisi tutuklandı - Son Dakika
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14 kişiyi dolandıran sahte kamu görevlisi tutuklandı

Şanlıurfa'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 14 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran şahıs İzmir'de sahte kimliklerle yakalandı.

24.08.2024 20:51
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14 kişiyi dolandıran sahte kamu görevlisi tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 14 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandırılan şahıs İzmir'de sahte kimliklerle yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 14 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle 366 bin TL dolandıran H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin kendisini takip eden ekiplerden kaçmak için sürekli adres değiştirdiğini ve farklı isimlere düzenlenmiş kimlikler kullandığını saptadı. Ayrıca, H.A.'nın 29 suçtan arandığı ve hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Polis dolandırıcılık şüphelisi H.A. isimli şahsın İzmir'de saklandığı adrese baskın düzenledi. Gözaltına alınan H.A. isimli şahıs Şanlıurfa'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak ceza evine götürüldü.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3-sayfa, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 kişiyi dolandıran sahte kamu görevlisi tutuklandı - Son Dakika

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