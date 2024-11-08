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14 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

14 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

Samsun'da tüfekle yaralama olayında 14 yaşındaki S.C. tutuklandı, diğer şüpheli de cezaevine gönderildi.

08.11.2024 19:57
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Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaralayan 14 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu Y.Y. (22) vurularak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Y., tedavi altına alındı. Polis silahlı saldırıyı S.C.'nin (14) gerçekleştirdiğini ve yanında da B.K.'nin bulunduğunu tespit etti. Olayla ilgili yakalanan B.K. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayla ilgili firarda bulunan 14 yaşındaki S.C. ile E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan S.C. ile Cinayet Büro Amirliğindeki sorgulanması tamamlanan E.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.C. ve E.Y. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 14 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı - Son Dakika

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