14 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan operasyon neticesinde; hakkında 'hırsızlık' suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yakalandı. Gözaltına alınan A.A.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ