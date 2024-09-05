İskenderun'da 15 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı - Son Dakika
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İskenderun'da 15 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 15 katlı bir bina, 6 Şubat depremleri sonrası güçlendirme yerine yerinde dönüşüm kararı ile kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım anı çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

05.09.2024 10:24
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15 katlı devasa binanın yerle bir olduğu anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 15 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı onlar kameraya yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan kaba inşaatı tamamlanan 15 katlı binanın, 6 Şubat depremleri sonrası güçlendirme kararı çıkartıldı. Müteahhit tarafından güçlendirme yapmak yerine binanın yerinde dönüşüme girmesine karar verdi. Durum üzerine 15 katlı binanın kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi. Çevredeki vatandaşları tedirginlik içerisinde bırakan 15 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle bir olma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İskenderun\'da 15 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da 15 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da 15 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı - Son Dakika
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