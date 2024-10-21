15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit ettiren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü.
Hain darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok ise teröristbaşının ölüm haberi sonrası çarpıcı bir mesaj paylaştı.
Resmi X hesabından ses getirecek bir paylaşım yapan Olçok "İnsanlar ölür, hayvanlar geberir. FETÖ geberdi. Şimdi FETÖ'ye tapanlar düşünsün. Kimin donunu koklayacağız, kimin sümüklü mendilini öpeceğiz diye. Azrail inşallah benim silüetimde gelmiştir. Ha bitti mi yok bitmedi tabi, 3 kişi daha var listemde. Onlar da tez zamanda."
Son Dakika › 3.Sayfa › 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok'tan elebaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj - Son Dakika
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