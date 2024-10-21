15 Temmuz'da eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok'tan elebaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj - Son Dakika
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15 Temmuz'da eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok'tan elebaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj

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15 Temmuz hain darbe girişiminde eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Olçok "FETÖ geberdi. Şimdi FETÖ'ye tapanlar düşünsün. Kimin donunu koklayacağız, kimin sümüklü mendilini öpeceğiz diye. Azrail inşallah benim silüetimde gelmiştir" dedi.

21.10.2024 11:41  Güncelleme: 11:54
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15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit ettiren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü.

DARBE GİRİŞİMİNDE EŞİ VE OĞLUNU KAYBETTİ

Hain darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok ise teröristbaşının ölüm haberi sonrası çarpıcı bir mesaj paylaştı.

"İNSANLAR ÖLÜR, HAYVANLAR GEBERİR"

Resmi X hesabından ses getirecek bir paylaşım yapan Olçok "İnsanlar ölür, hayvanlar geberir. FETÖ geberdi. Şimdi FETÖ'ye tapanlar düşünsün. Kimin donunu koklayacağız, kimin sümüklü mendilini öpeceğiz diye. Azrail inşallah benim silüetimde gelmiştir. Ha bitti mi yok bitmedi tabi, 3 kişi daha var listemde. Onlar da tez zamanda."

15 Temmuz'da eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok'tan elebaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
15 Temmuz\'da eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok\'tan elebaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj

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Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok'tan elebaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Etirol Orhan:
    BU INSANLARI BU HALE GETIREN ILK KENDILERI DEGILMIYDI KI BETDUA EDIYORLAR KENDILERINE DOKUNULDUMU FERYAT FIGAN OLUYOR 93 73 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KIM FETO DENEN BU TERÖRİSTİ BU ULKENIN BASINA BELA ETTI, ONUN SAYESINDE MAKAM SAHIBI OLDU ISE ALLAHA HAVALE EDİYORUM 142 15 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    Ateşi bol olsun 125 9 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Başladılar show a yine 59 56 Yanıtla
  • guven ozveren:
    Yıllarca fetonun çarkında ekmek yiyen bu ülkeye ihanet edenlerin hepsi şimdi anti fetocu ; akp li siyasi ayağından hiç kimse alınmadı hepsi ayrı bir tiyatro … 72 19 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Besle kargayı oysun gözünü hiç boşuna ağlamayın sizin eseriniz TV kanallarında hocam bitsin bu hasret artık dön yurduna diye göz yaşı döken kimlerdi acaba nerde gariban varsa attınız içeri kendinizi "KANDIRILDIK" diye güya akladınız yemezler. 60 16 Yanıtla
  • Murat Avci:
    onun bk yiyecek çok adam daha vardır eminim.. 61 4 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Zamanında hocam hocam diye eteğinin dibşnde pervane oluyodunuz millet farkında bu tiyatronun 46 17 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    hic demiyor devlet bana üç kattı villa verdi saray gibi orda yaşıyorum diye 29 19 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    o kadar parayı paylaşırken kavgaları seyret bundan sonra kim lider olacak diye 42 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok'tan elebaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj - Son Dakika
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