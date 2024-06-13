15 Temmuz Darbe Girişimi Suikast Timinin Saklandığı Menfez Çöplük Haline Geldi

3.Sayfa

Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'te kaldığı otelde derdest etmek için gelen MAK, SAT ve Özel Kuvvetler'den oluşan 37 kişilik suikast timinden bazılarının saklanırken yakalandığı Gökova-Marmaris karayolu üzerindeki menfez, çöplük oldu.

15 Temmuz hain darbe girişimine kadar paşa lakabıyla tanınan ve 15 Temmuz'dan sonra Marmaris Çetibeli'ndeki bir menfezde saklanırken yakalandığı için 'Menfez Paşası' olarak anılan FETÖ'nün suikast timinin imamı eski Astsubay Zekeriya Kuzu'nun yakalandığı menfez çöpten geçilmiyor.

Kaçan darbecileri arama çalışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yaptıktan sonra ayrıldığı Marmaris'teki otele saldırı düzenleyen ve bir süre sonra kaçan 37 kişilik suikast timinin yakalanması için operasyon başlatıldı. 16 Temmuz sabahı polis ve askerden oluşan özel eğitimli askerler tarafından başlatılan FETÖ'nün suikast timini yakalama operasyonu 1 Ağustos sabah saatlerinde Özel Kuvvetler ekiplerinin de yakalanması ile son buldu. FETÖ darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın derdest edilmesine yönelik girişimin başında yer alan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ise İzmir'de yakalanırken, Zekeriya Kuzu, Gökova-Marmaris arasındaki Çetibeli mevkiindeki menfezde yakalanmıştı.

Silahları ele geçirildi

Darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yaptığı otele baskın düzenleyen ve daha sonra ormanlık alana kaçan darbeci eski askerlere ait 2 adet Baretta marka 9 mm çapında tabanca ile tabancalara ait 6 adet şarjör ve 90 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet HK 416 piyade tüfeği, 1 Adet Glock tabanca, 1 adet bomba atar, 44 adet bomba atar mühimmatı, 8 adet el bombası, 23 adet kompozit başlık, 5 adet silah üstü gece görüş dürbünü, 34 adet M16 şarjörü, 14 adet tabanca şarjörü, 12 adet el telsizi, 736 adet M16 fişeği ve muhtelif askeri malzemeler ile sıhhiye malzemeleri ele geçirilmişti.

Menfez paşası "Kuzu", gasptan da ceza aldı

Sanıklar arasında bulunan ve Marmaris Çetibeli mevkiindeki bir menfezde yakalanması nedeniyle 'Menfez Paşası' olarak adlandırılan eski astsubay Zekeriya Kuzu'ya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele yaptıkları baskın sırasında 3 polis memurunun cüzdanlarını gasp etme suçundan da 3 kez 18'er yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis cezası verildi. - MUĞLA