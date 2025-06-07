İstanbul'a 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar yaşandı. Silahlı şüpheli, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte korkuluklara çıkarak intihara teşebbüs etti.
Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafikte yoğunluk yaşandı.
Polis ekipleri tarafından ikna edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayın son bulmasıyla köprüde trafik akışı her iki yönden de sağlandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı - Son Dakika
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