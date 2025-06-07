Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde intihara kalkıştı

İstanbul'a 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar yaşandı. Silahlı şüpheli, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte korkuluklara çıkarak intihara teşebbüs etti.

TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafikte yoğunluk yaşandı.

SİLAHLI ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri tarafından ikna edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayın son bulmasıyla köprüde trafik akışı her iki yönden de sağlandı.