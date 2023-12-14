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15 Yaşındaki Hamile Kızın Nişanlısı Hakkında Dava Düştü - Son Dakika
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15 Yaşındaki Hamile Kızın Nişanlısı Hakkında Dava Düştü

Düzce'de sosyal medyada tanıştığı kişiyle nişanlanan ve hamile olan 15 yaşındaki kızın nişanlısı hakkında açılan dava, genç kızın ailesinin şikayetçi olmaması ve nişanlının evlenme beyanı nedeniyle düşürüldü.

15 Yaşındaki Hamile Kızın Nişanlısı Hakkında Dava Düştü
14.12.2023 - 13:39,
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Düzce'de sosyal medyada tanıştığı kişi ile aile arasında yapılan törenle nişanlanan ve 8 aylık hamile olan 15 yaşındaki E.K.'nın nişanlısı hakkında 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamalarıyla dava açıldı. Mahkeme, Y.B.'nin genç kızla evlenme yönündeki beyanı ile genç kız ve ailesinin şikayetçi olmaması sebebiyle üzerine atılı suçlardan davanın düşmesine karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan roman E.K.(15) ile Y.B. (18) sosyal medya platformu üzerinden geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tanışarak arkadaş oldu. Bir süre telefonla görüşen ikili daha sonra sevgili oldular. E.K. ile Y.B. aile arasında yapılan nişanın ardından birlikte yaşamaya başladı. Y.B. evlendiğinde genç kızın babasına 30 bin TL başlık parası vermesi konusunda da anlaştı.

Babası dilendirmek istedi: İçki parası getirmediği için dövdüğü iddiası

Yapılan nişan merasiminin ardından iddiaya göre genç kızın babası zorla dilendirmek istediği E.K'yi dilenmek istemediği ve içki parası getirmediği için dövdü. Bunun üzerine E.K. ile Y.B. evi terk edip Bolu'ya kaçarak metruk bir evde kalmaya başladı. Paraları bittikten sonra Y.B. ailesini arayarak durumu bildirdi. Bolu'ya gelen Y.B'nin ailesi de Y.B ile E.K'yı alarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü. Şüpheli Y.B. gözaltına alındı. Y.B'nin hakkında 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 aydır tutuksuz yargılanan dava hakkında hazırlanan iddianamede de ikilinin verdiği ifadelerinde kendi istekleri ile birlikte olduklarını belirtti.

"Dilenmediğim için babam beni sürekli dövmektedir"

E.K. iddianame yer alan ifadesinde, "Babaannem ile birlikte kalıyorum. İki yıl önce okulu bıraktım ve dileniyorum. Y.B. ile 10 Temmuz 2022'de sosyal medya üzerinden tanıştık sevgili olduk. Aramızda dini nikah yok resmi nikahımızda yok. Düğün gibi bir şey yaptık. Yemekli eğlence yaptık. Evlenmek için Y.B. babama 30 bin TL başlık parası verecekti. Evlendikten sonra Y.B. bizimle birlikte yaşamaya başladı. Biz Akçakoca'da yaşıyoruz. Y.B. ile evlendikten sonra farklı odalarda kalmaya başladık. Düğünden bir ay sonra ikizim kalmak için babaanneme gitmişti. O gün Y.B. ile birlikte aynı odada kaldık. İkimizin rızası ile cinsel birliktelik yaşadık. Nisan'ın ortaları olabilir. Cinsel ilişki benim isteğimle oldu. Babam ben dilenmek istemediğim, içki parası getirmediğim için beni dövdü. Bunun üzerine Y.B. ile kaçıp Bolu'ya geldik. Bolu'da boş bir ev bulduk. Evin kapısı açık camları kırık metruk bir evdi. Burada da kendi isteğimle cinsel ilişki yaşadık. Paramız bitince Y.B.nin ailesini aradık onlarda bizi hemen polise getirdi. Ailemle kalmak istemiyorum yurda gitmek istiyorum. Dilenmediğim için babam beni sürekli dövmektedir. Hatta dilenmeye gitmiyorum diye benim saçlarımı kesti" dedi.

"Cinsel birliktelik yaşadık ve annesinin haberi vardı"

Tutuksuz yargılanan Y.B. ise iddianamede, "Bu yıl Mart ayı içerisinde ailem ile birlikte E.K.'yı ailesinden istedik. Ailesi de evlenmemizi uygun gördü. İsteme olayından sonra E.K'nın Akçakoca'daki evinde yaşamaya başladım. E.K. ile cinsel birliktelik yaşadık ve annesinin haberi vardı. E.K.'nın babası kızını dilendiriyordu bu yüzden onunla kavga ettim. Birkaç gün sonra Bolu'ya giderek metruk evde kalmaya başladık. Ben kızın 16 yaşında olduğunu biliyordum" dedi.

'Evleneceğim' dedi, dava düştü

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Y.B. ile 8 aylık hamile olan E.K. ile ailesi ve avukatları hazır bulundu. Y.B.. mahkemede E.K. ile evleneceğini söyleyerek beraatını istedi. Genç kızın ailesi de Y.B.'den şikayetçi olmadı. Mahkeme, Y.B.'nin genç kızla evleneceğini beyan etmesi ve hakkında şikayet olmaması nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. - BOLU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Akçakoca, Düzce, Bolu, Mahkeme, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 Yaşındaki Hamile Kızın Nişanlısı Hakkında Dava Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Yaşındaki Hamile Kızın Nişanlısı Hakkında Dava Düştü - Son Dakika
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