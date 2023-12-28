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16 yaşındaki çocuğu öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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16 yaşındaki çocuğu öldüren şahıs tutuklandı

Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren şahıs mahkemece tutuklandı. İsmail Mustafa Akkı, Abdullah El Hamud'u tartışma sonucunda bıçaklayarak öldürmüştü. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

16 yaşındaki çocuğu öldüren şahıs tutuklandı
28.12.2023 - 19:30,
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16 yaşındaki çocuğu öldüren şahıs tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Sebze Hali içerisinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen İsmail Mustafa Akkı (40), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştığı 16 yaşındaki Abdullah El Hamud'u yere yatırmış ve Hamud'u elindeki bıçakla defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi tamamlanan İsmail Mustafa Akkı, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmişti. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 16 yaşındaki çocuğu öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika


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