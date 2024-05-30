17 ilde düzenlenen operasyonlarda 90 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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17 ilde düzenlenen operasyonlarda 90 FETÖ şüphelisi yakalandı

Son 4 gün içinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'KISKAÇ-18' operasyonları kapsamında, FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonlarda toplamda 90 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, Ankara merkezli olarak gerçekleştirildi ve FETÖ'nün faaliyetlerine yönelik önemli bir darbe vuruldu.

30.05.2024 08:08
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17 ilde son 4 gün içinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-18" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Ankara, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 90 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 90 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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