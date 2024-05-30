17 ilde düzenlenen operasyonlarda 90 FETÖ şüphelisi yakalandı
Son 4 gün içinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'KISKAÇ-18' operasyonları kapsamında, FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonlarda toplamda 90 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, Ankara merkezli olarak gerçekleştirildi ve FETÖ'nün faaliyetlerine yönelik önemli bir darbe vuruldu.
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30.05.2024 08:39:40. #1.12#
SON DAKİKA: 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 90 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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