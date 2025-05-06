17 Yaşında Uyuşturucu Ticareti

17 yaşında binlerce uyuşturucu hapla yakalandı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 17 yaşındaki çocuk, 4 bin 950 uyuşturucu nitelikli hapla yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, yapılan çalışmaların ardından, ilçede 17 yaşındaki Y.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Çocuğun yaşadığı adrese baskın düzenleyen ekipler, 4 bin 950 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.K., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.