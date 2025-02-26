17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kazada yaralanan 17 yaşındaki çocuk 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Anıl Alkan 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.
Kaza, 31 ASK 071 plakalı hafif ticari araç ile 34 ALP 098 plakalı otomobilin Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde çarpışması sonucu yaşanmıştı. Kazada yaralanan; Sefa F., Anıl Alkan ve İbrahim K. itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 17 yaşındaki Anıl Alkan 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Alkan, Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
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