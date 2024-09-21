17 Yaşındaki Sürücü Kazada 4 Yaralı

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17 yaşındaki sürücü önce yayaya sonra cipe çarpıp takla attı: 4 yaralı

BURSA - Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün kontrolden çıkan araç önce yayaya sonra cipe çarpıp takla attı. Kaza da kaldırımda yürüyen ve otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Kerem A., idaresindeki 16 BFT 900 plakalı aracıyla merkez istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, kaldırımda yürüyen yayaya, ardından cipe çarpıp takla attı. Kazada yaya G.A. ile araçta bulunan E.K., A. D. ve sürücü Kerem A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekipleri bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tek şeritten kontrollü sağlanan trafik yol temizleme çalışması ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.