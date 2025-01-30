19 Yaşındaki Genç Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
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19 Yaşındaki Genç Kalp Krizi Geçirdi

19 Yaşındaki Genç Kalp Krizi Geçirdi

Edirne'de Emre Bağçe, yürüyüş sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

30.01.2025 16:33
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, çarşı merkezinde yürüdüğü sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Emre Bağçe, sevk edildiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; Arkadaşları ile birlikte Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde yürüyen 19 yaşındaki Emre Bağçe, bir anda fenalaştı. Çevredeki bir bir araç ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bağçe'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Emre Bağçe, doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bağçe'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Keşan Asri Mezarlığı'na defnedildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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