2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü

2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü
02.05.2026 13:19  Güncelleme: 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, kaynar su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Hülya A., soba üzerinde kaynattığı suyu kovaya doldurdu. Bu sırada odada oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan A., bir anda dengesini kaybederek kaynar su dolu kovaya düştü.

Durumu fark eden anne, küçük çocuğu hemen kovadan çıkararak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalede, çocuğun vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlendi. Ağır yaralanan küçük çocuk, annesinin refakatinde ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 14:03:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.