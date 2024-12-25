21 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgelerinde 21 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler alındığı vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği duyuruldu. - ANKARA