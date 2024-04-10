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22 yaşındaki genç kapkaç yaptı, ablasının evinde saklanırken yakalandı

BURSA - Bursa'da kapkaç yöntemiyle çanta çalan 22 yaşındaki şüpheli, polisin sıkı takibi sonrası ablasının evinde kıskıvrak yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs gözüne kestirdiği kadını yaklaşık 400 metre takip ettikten sonra ara sokağa girmesiyle çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Kapkaççı koşarak uzaklaşırken mağdur kadın en yakın esnafın yanına giderek yardım istedi. Polise ihbarda bulunulmasıyla birlikte harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kimliği tespit edildi, ablasını evinde saklanırken yakalandı

Yapılan incelemelerde kapkaç şüphelisinin 7 ayrı suç kaydı bulunan A.C. olduğu tespit edildi. A.C.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler şüpheliyi merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde ablasının evinde saklanırken kıskıvrak yakaladı.

Şüphelinin kadını takip etme anı kamerada

Şüphelinin kadın şahsı takip etmesi ve ara sokakta kapkaç yöntemiyle çantayı çaldıktan sonra kadının esnaftan yardım istemesi çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan, cüzdanda bulunan telefon ve yaklaşık 15 bin TL değerindeki nakit para sahibine teslim edildi.