22 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
Son Dakika Logo
3.Sayfa

22 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

22 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
15.09.2025 10:25
H.K., polisteki denetim sırasında 22 yıl hapis cezasıyla tutuklandı. Suçları arasında hırsızlık var.

Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık da dahil çok sayıda suçtan 22 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., polis kontrolünde yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, genel asayiş olaylarının önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik Esenyurt ilçesinde denetimler gerçekleştirildi. 13 Eylül Cumartesi günü ilçeye bağlı Mehterçeşme Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında şüpheli bir kişi

polis tarafından durduruldu. Kuşkulu kişi ile ilgili yapılan kontrollerde kimlik bilgileri tespit edilen H.K.'nın adli makamlarca arandığı tespit edildi. H.K.'nın yapılan GBT sorgulamasında, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık da dahil çok sayıda suçtan 22 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. H.K.'nın ayrıca 88 bin 480 lira idari para cezasının bulunduğu tespit edildi.

Polis kontrol noktasında yakalanan şüpheli, 14 Eylül tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa 22 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

09:59
