24 suç kayıtlı hırsız, Antakya'da çekiciyle çaldığı kamyonu satamadan tutuklandı - Son Dakika
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24 suç kayıtlı hırsız, Antakya'da çekiciyle çaldığı kamyonu satamadan tutuklandı

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24 suç kayıtlı hırsız, Antakya\'da çekiciyle çaldığı kamyonu satamadan tutuklandı
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24 suç kayıtlı hırsız, Antakya\'da çekiciyle çaldığı kamyonu satamadan tutuklandı
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Antakya Kuzeytepe Mahallesi'nde elektrik arızası nedeniyle tamir için park edilen hafriyat kamyonu, çekiciyle çalınıp hurdacıya satılmak istendi. 24 suç kaydı bulunan zanlı, kamyonu satamadan Antakya Sanayi içinde yakalanarak tutuklandı; kamyon sahibine teslim edildi.

Hatay'da elektrik aksamında yaşanan arıza sonrası tamir edilmek üzere park edilen hafriyat kamyonunu çekiciyle çalıp, hurdacıya satmaya çalışan 24 suç kaydı bulunan hırsız, kamyonu satamadan polis tarafından yakalandı. Zanlının kamyonu çekiciye yükleyip çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay; Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde yaşandı. Elektrik aksamında arıza yaşanan kamyon, tamir edilmek üzere sahibi tarafından boş araziye park edildi. Ertesi gün bölgeye giden araç sahibi kamyonun yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar ve kamera incelemeleri neticesinde olayın şüphelisinin 24 suç kaydı bulunan A.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Kamyonu internet üzerinden bulduğu çekiciyle taşıyan ve hurdacıya satmaya çalışan zanlı, Antakya Sanayi içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kamyon sahibine teslim edilirken, hurdacının araçla ile ilgili belge istemesi üzerine hırsızın aracı parçalatamadan yakalandığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Kuzeytepe3. SayfaAntakyaGüncelPolisHataySon Dakika

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