24 Yıl Cezalı Şahsı Jandarma Yakaladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 24 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. "Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçundan aranan ve hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan D.B.(41) isimli şüpheli şahıs Köşk Kızılcayar Mahallesi'nde operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN