Otomobilin çarptığı 25 yaşındaki işçi, metrelerce havaya savruldu - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı 25 yaşındaki işçi, metrelerce havaya savruldu

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Antalya'da öğle izninde markete gitmek için karşıya geçen 25 yaşındaki Gürkan Gençer, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, mesai arkadaşları ise Gençer'in kişisel eşyalarını emanete alarak gözyaşı döktü.

18.04.2024 17:25  Güncelleme: 18:06
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Antalya'da Büyükşehir Belediyesi çalışanı 25 yaşındaki Gürkan Gençer, öğle izninde markete gitmek için karşıya geçerken bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza anları ve sonrası güvenlik kamerasına yansırken, mesai arkadaşları ise Gençer'in kişisel eşyalarını emanete alarak gözyaşı döktü.

10 METRE HAVAYA UÇAN GENÇ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler bölümünde ilaçlama yapan 25 yaşındaki Gürkan Gençer öğle izninde markete gitmek için karşıya geçti. Marketten dönüşe geçen Gençer'e 46 yaşındaki Özgür K. kontrolündeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan Gençer, yaklaşık 10 metre uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

25 yaşındaki belediye işçisinin korkunç ölümü: Kazanın şiddetiyle metrelerce havaya savruldu

KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜNÜN EŞİ ŞOKA GİRDİ

Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridine alarak, çalışma gerçekleştirdi. Otomobilin son hali kazanın şiddetini göstermeye yetti. Otomobil sürücüsünün eşi Esra K. ise olayda yaralandı. Kazanın ardından büyük korku ve panik yaşayan kadını eşi sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ve eşi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

25 yaşındaki belediye işçisinin korkunç ölümü: Kazanın şiddetiyle metrelerce havaya savruldu

MESAİ ARKADAŞLARI EŞYALARINI ALIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından olay yerine koşan gencin mesai arkadaşları ise yerde cenazeyi görünce büyük hayal kırıklığı yaşayarak gözyaşı döktü. Gençer'in mesai arkadaşları tarafından bulunan ayakkabıları ise hemen yanıbaşına konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kişisel eşyaları mesai arkadaşlarına verildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor

Otomobilin çarptığı 25 yaşındaki işçi, metrelerce havaya savruldu

Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin çarptığı 25 yaşındaki işçi, metrelerce havaya savruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yasin Palut: Yerleşim yerinde bu kadar hız cinayete teşebbüs,cezalar ağırlaştırılmalıdır,İnsan haayatı kutsaldır.ALLAH c.c rahmet eylesin.Fakat,bu sürücüye dünyada gün yüzünü arıyacağı ceza lazım.Çabuk gitmek istediğin yerede gidemedin.Bir gencide hayattan kopardın.Sevenlerinide yasa boğdun. 51 1 Yanıtla
  • Hasan Vanlı: kamera kaydına bakınca aracın aşırı süratli olduğunu düşünüyorum..yerlrşim yerinde bu kadar hız niye kardeşim ya..ne olcak şimdi, gencecik bir adam gitti:(( 24 0 Yanıtla
  • Aslan Yiğit: kaderin önüne geçilmez 2 22 Yanıtla Özgür Kiday: 50 ile gidilecek yerde 200 ile gidersen davetiye çıkarmış olursun, kader farklı bir şey karıştırmayalım hocam . 44 2
  • Murat Ceylan: Rabbim geride kalanlara sabır versin... Bir hiç uğruna...Anne baba gözünden sakınır biri gelir bu şekilde aileye ateş düşürür büyük acı... 15 0 Yanıtla
  • Faruk serkan Oğuz: burhanettin onat caddesi Max hız 50/60 olmalı. ama BMW 100 le filan geliyor 4 0 Yanıtla

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